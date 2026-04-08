Konya'da kurumlar, filede terledi

Haberin Özeti • Konya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve TVF Konya İl Temsilciliği iş birliğiyle Kurumlararası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

• 73 takım ve 875 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Meram Belediyesi ile Konya Barosu karşılaştı.

• Çekişmeli geçen final müsabakasında Konya Barosu, rakibi Meram Belediyesi'ni 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Konya'da sporun birleştirici gücü bir kez daha sahaya yansıdı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ve Türkiye Voleybol Federasyonu Konya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Konya Kurumlararası Voleybol Turnuvası, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 73 takımın katıldığı turnuvada şampiyon, 5 setlik kıyasıya mücadelenin ardından belli oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu Konya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

73 takım şampiyonluk için mücadele etti

Toplam 73 takım ve 875 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, izleyenlere yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar sundu. Turnuva boyunca sahaya yansıyan mücadele ruhu ve fair-play anlayışı, voleybolun Konya’daki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Final karşılaşmasında ise Meram Belediyesi ile Konya Barosu karşı karşıya geldi. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadele, sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde adeta bir voleybol şölenine dönüştü.

Konya Barosu şampiyonluğa ulaştı

Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasında iki takım da şampiyonluk için tüm gücünü ortaya koydu. Setlerin büyük bir mücadele içinde geçtiği karşılaşmada kazanan, 3-2’lik skorla Konya Barosu oldu. Bu sonuçla Konya Barosu turnuvanın şampiyonu olurken, Meram Belediyesi organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Tribünlerdeki coşku ve sahadaki yüksek tempo, organizasyonun ne denli önemli bir spor etkinliği haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Final karşılaşması boyunca izleyiciler, her sayıda artan heyecanla takımlarına destek verdi.

Voleybol, yükselen bir değer

Türkiye Voleybol Federasyonu Konya İl Temsilcisi Sinan Kabak, turnuva sonunda yaptığı açıklamada organizasyona katılan tüm takımlara ve sporculara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı, “Bu yıl düzenlediğimiz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, katılım ve ilgi açısından beklentilerimizin de üzerine çıktı. Bu organizasyon, Konya’da voleybola olan ilginin ne kadar arttığını açıkça ortaya koydu. Sahada sadece rekabet değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve sporun birleştirici gücünü de gördük. Voleybol, son yıllarda ülkemizde yükselen bir değer haline geldi”.

“Konya bu anlamda önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Turnuva boyunca mücadele eden tüm takımlarımız centilmence bir rekabet sergiledi. Bu bizim için en az şampiyonluk kadar değerli. Finalde izlediğimiz mücadele de bunun en güzel örneklerinden biriydi. Bizler Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, voleybolun tabana yayılması ve daha geniş kitlelere ulaşması adına bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, hakemlerimize, organizasyon ekibine ve tribünleri doldurarak bu heyecana ortak olan sporseverlerimize teşekkür ediyorum”.