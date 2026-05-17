Mustafa Keten Ocak'ta tecrübelerini anlattı

Açılış konuşması yapan Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü “Bir toplumu toplum yapan inanç merkezli pek çok kültürel değer vardır. Bu değerlerden biri de vefadır. Hizmet eden insanlara toplum vefalı olmak zorundadır, aksi halde bazı değerlerimizi kaybetmiş oluruz. Mustafa keten ağabeye, hem sportif hem de bürokrat olarak elli yıl ülkemize, toplumumuza hizmet etmiş olmasından dolayı, üzerimize düşen vefa görevimizi yerine getirmek üzere bu programı düzenledik” dedi.

Mustafa Keten hayatı ve hatıralarını anlatıp, tecrübelerini paylaşırken “Yetiştiğim, feyz aldığım, evladı olmaktan onur duyduğum Konya’mızın ve Aydınlar Ocağı’nın Başkanı Mustafa Güçlü’nün kadirşinaslığını asla ve asla unutmuyorum. Bilgiyi, belgeyi, yaşanmışlığı, hizmeti mutlaka gündemde tutmak o toplum için bir meşaledir. Bu ülkenin varlığı, birliği dirliği ve kalkınması için taş üstüne taş koyan, hizmet etmiş olan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Ticaret Lisesinden sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisadi İşletmecilik bölümünde yüksek tahsil yapıp 1968’de mezun olduğunu kaydeden Keten “Fransa’da başlayan öğrenci olaylarının ülkemizde de yayıldığı bir dönemde mezun oldum. Ben spor yapan, pandomim sanatıyla meşgul olan, cemiyet işleriyle ilgilenen bir öğrenciydim. Milli Türk Talebe Birliği ve Türkiye Milli Talebe Federasyonu da bizim okuldaydı. Ben asistan olmak istiyordum ve MEB’in doktora imtihanına başvurdum. Benim kâğıdıma Konya Lisesi mezunu yazmışlar. Sınav sırasında jüri hocamıza bunu düzeltmelerini söyledim. Yanımızdan ayrıldı ve bir süre sonra gelerek beni çağırdı. Müdür (Evladım, sen Ticaret Lisesi mezunuymuşsun, bu sınava giremezsin) dedi. Oysa MEB’e müracaat etmiş ve kabul edilmiştim. Meslek Liseleri sadece günümüzde değil ta o yıllardan beri hep ihmal edilmiştir. Ticaret Lisesi de Endüstri Meslek Lisesi de sınavla öğrenci alır ve ders sayısı, bir-ikisi farklı olsa da genel liselerden fazlaydı. (Meslek Lisesi mezunları devlet doktora imtihanına giremez) hükmünü taşıyan kanun maddesi daha 2000’li yıllarda değiştirildi” dedi.

1976’da “Uzman Yeterlilik” sınavı ile (Plânlama Uzmanı) unvanını aldığını, 1977-78’de Lisansüstü eğitimini Hollanda’da “Institute of social studies” de kalkınma idaresi konusunda tamamladığını, 1979-83 DPT Kalkınmada öncelikli yöreler başkanlığına getirildiğini, 1984-89 arasında Tarım-Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı olduğunu anlatarak devam eden Keten “1989-90’da Turgut Özal beni Başbakanlık müşaviri yaptı. 1990-97 arası Özel Çevre Koruma kurumu başkanı olarak görev yaptım. 1997-99 arasında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü ve Vakıflar Meclisi Başkanı olarak görevlendirildim. 1999 Haziran ayında kamu hizmetinden emekli oldum”şeklinde konuştu.

