Milli okçular, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
Antalya'da düzenlenecek 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, yarın resmi antrenman atışlarıyla başlayacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde 18-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 41 ülkeden 307 okçu yarışacak. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde, ekipman kontrolü ve resmi antrenman atışları gerçekleştirilecek. Milli takımı şampiyonada klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 12 sporcu temsil edecek.
Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentindeki son Avrupa Şampiyonası'nda erkekler klasik yay kategorisinde kazandığı altın madalyayla tarihe geçmişti. Milli sporcu; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarını elinde bulunduran ilk okçu ünvanını almıştı. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şöyle…
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz