Konya'da 60 bine yakın eser sergileniyor

Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türkan, açıklamasında, “Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs "Müzeler Günü" olarak kutlanmaktadır. Günümüz müzeleri, toplumun geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyen, öğeleri araştıran – toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan yaygın eğitim kurumları olup, öncelikle toplumun geçmiş değerlerinin korunmasını sağlar. Bu birikimi sergiler, açıklarken de insanlığın oluşmuş ve oluşmakta ki düşünce gücüne ışık tutar.” dedi.

Konya Zengin Müzelere Sahip

Konya’da 60 bine yakın tarihi eser sergilendiğini ifade eden Türkan, “Coğrafi avantajları nedeniyle tarih öncesi ve tarihi çağların her döneminde yerleşim görmüş Konya, somut ve somut olmayan zengin bir kültürel altyapıya sahiptir. Bu nedenle, Anadolu'nun en erken kurulan müzelerinden olan Konya Müze Müdürlüğüne bağlı, birçok taşınır kültür varlığımızın korunduğu-sergilendiği dört müzemiz bulunmaktadır. Bu müzelerimizde 60 bine yakın envanterlik eser bir o kadar da etütlük eser bulunmaktadır. Ayrıca ayakta kalmış dini ve sivil taşınmaz kültür varlıklarımız, orta Anadolu’nun en çok ve en iyi korunmuş yapılarındandır. Yerel yönetimlerimizin gayreti ve merkez yönetimimizin desteği ile Kentsel sit alanlarımızda birçok evin ve yüzlerce dükkânın sokak sağlıklaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmaları yapan, başta Konya Büyükşehir Belediyemize ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu çalışmaların ara vermeksizin sürdüğü ve süreceği inancımızı sizlerle paylaşmak isterim.” şeklinde konuştu.

Koruma bilincinin önemine değinen Türkan, açıklamasına şu ifadelerle son verdi; “Toplumda koruma bilincinin gelişmesi kültür bilincinin yaygınlaşması ile paralel gitmektedir. Kültür bilinci kavramı; bireyin, insanlığın ve üyesi bulunduğu milletin tarihsel süreç içinde ürettiği kültürel değerleri öğrenmesi, kavraması, bu bilgileri kendisi ve çevresini tanımada kullanabilmesi anlamını içerir. Bu, kültür varlıklarına saygıyı ve koruma bilincini de beraberinde getirir. Yani her vatandaş, çevresinde bulunan kültür varlıklarını görmeli, tanımalı ve onlarla bir etkileşim içinde olmalıdır. Burada öncü güç müzelerdir.”

