Dini İhtisas Merkezinde mezuniyet heyecanı

Dini İhtisas Merkezimizde düzenlenen Rehber Öğretici (Hüsn-i Tilavet), Mesleki Gelişim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursu kursiyerlerimiz için mezuniyet programı gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Dini İhtisas Merkezinde mezuniyet heyecanı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Dini İhtisas Merkezi'nde Rehber Öğretici, Mesleki Gelişim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursu kursiyerleri için mezuniyet programı düzenlendi.
  • Müdür Mustafa Bilici, açılış konuşmasında eğitim ve ilim yolunda kurulan kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaptı.
  • Programda çeşitli selamlama konuşmaları yapıldı, ilahi dinletisi icra edildi ve kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Dini İhtisas Merkezimizde düzenlenen Rehber Öğretici (Hüsn-i Tilavet), Mesleki Gelişim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursu kursiyerlerimiz için mezuniyet programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Müdürümüz Mustafa Bilici, eğitim sürecinin önemine değinerek kursiyerlerimizin göstermiş oldukları gayret ve özveriden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilici konuşmasında, “İlim yolunda geçirilen her an büyük bir kazançtır. Burada kurulan kardeşlik bağlarının ve edinilen ilmi birikimin meslek hayatınız boyunca sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.” dedi.

Dini İhtisas Merkezinde mezuniyet heyecanı

Müftü Öge Hırvatistan'da jüri üyesi oldu
Bu Habere de Bak
Müftü Öge Hırvatistan’da jüri üyesi oldu

 Programda selamlama konuşmaları; Eğitim Görevlileri adına İsmail Öden, Rehber Öğreticileri adına Ramazan Ahmet Tüylüoğlu, Mesleki Gelişim Kursiyerleri adına Muhammet Bakırcı, Hazırlayıcı Eğitim Kursiyerleri adına ise Sinan Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Eğitim Görevlilerimizden Ferhat Turhanoğlu ve kursiyerlerimiz tarafından ilahi dinletisi icra edildi. Program sonunda kursiyerlerimize katılım belgeleri takdim edildi. 


 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya bölgesel bir çekim gücü oldu
Konya bölgesel bir çekim gücü oldu
Başkan Altay'a İbn Haldun Üniversitesi'nden ödül
Başkan Altay'a İbn Haldun Üniversitesi'nden ödül
Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!
Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!
Konya'da toprağın altından servet çıkarıyor
Konya’da toprağın altından servet çıkarıyor
Konya'dan Türkiye ikinciliği
Konya’dan Türkiye ikinciliği
Konyalı gencin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Konyalı gencin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı