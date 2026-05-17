Dini İhtisas Merkezinde mezuniyet heyecanı

Dini İhtisas Merkezi'nde Rehber Öğretici, Mesleki Gelişim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursu kursiyerleri için mezuniyet programı düzenlendi.

Dini İhtisas Merkezimizde düzenlenen Rehber Öğretici (Hüsn-i Tilavet), Mesleki Gelişim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursu kursiyerlerimiz için mezuniyet programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Müdürümüz Mustafa Bilici, eğitim sürecinin önemine değinerek kursiyerlerimizin göstermiş oldukları gayret ve özveriden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilici konuşmasında, “İlim yolunda geçirilen her an büyük bir kazançtır. Burada kurulan kardeşlik bağlarının ve edinilen ilmi birikimin meslek hayatınız boyunca sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.” dedi.

Programda selamlama konuşmaları; Eğitim Görevlileri adına İsmail Öden, Rehber Öğreticileri adına Ramazan Ahmet Tüylüoğlu, Mesleki Gelişim Kursiyerleri adına Muhammet Bakırcı, Hazırlayıcı Eğitim Kursiyerleri adına ise Sinan Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Eğitim Görevlilerimizden Ferhat Turhanoğlu ve kursiyerlerimiz tarafından ilahi dinletisi icra edildi. Program sonunda kursiyerlerimize katılım belgeleri takdim edildi.



