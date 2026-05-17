Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Mayıs Pazar günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 17 Mayıs Pazar günü 19 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
AYŞE EKER
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
NURİYE OKUTAN
YAZIR MEZARLIĞI
SEVİM BİRSEN ÇELİK
MUSALLA MEZARLIĞI
EŞE YİĞİTOĞLU
YAZIR MEZARLIĞI
MUHAMMET HASAN KOCA
HASANKÖY MEZARLIĞI
NECATİ GÜLTEKİN
YAZIR MEZARLIĞI
GÜLŞEN KULAK
YAZIR MEZARLIĞI
NUH KONYALI
ALİYENLER MEZARLIĞI
GÖKHAN DİNÇER
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
NAZİFE ÇİĞDEM DİNÇER
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
MERYEM SAZAN
YAZIR MEZARLIĞI
KAZIM GÖKTAY
ÜÇLER MEZARLIĞI
DURDANE DOĞRUTÜRK
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
FARUK AYAZ POLAT
ARAPLAR MEZARLIĞI
FERİHAN KARADUMAN
YAZIR MEZARLIĞI
AYŞE ÇOLAK
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
YASİN DALKILIÇ
YAZIR MEZARLIĞI
MUSTAFA GÜNGÖR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
AYŞE CAN
ÜÇLER MEZARLIĞI