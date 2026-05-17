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Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Mayıs Pazar günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 17 Mayıs Pazar günü 19 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Mayıs Pazar günü
Şerife KayaEditör
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