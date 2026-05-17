Müftü Öge Hırvatistan'da jüri üyesi oldu
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Hırvatistan Cumhuriyeti’nde düzenlenen “4. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Hafızlık Yarışması”na jüri üyesi olarak katılım sağladı. Rijeka İslam Kültür Merkezi tarafından organize edilen yarışma, farklı ülkelerden yarışmacıların ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’yi temsilen yarışmaya, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hafız Kal Yarışması” Türkiye birincisi Konyalı İsmail Özarpa katıldı.