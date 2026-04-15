Meram Belediyesi'nden anlamlı hizmet

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle dikkat çeken Meram Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yanında olmaya devam ediyor. İlçede uzun yıllardır önemli bir ihtiyacı karşılayan taziye araçlarının sayısı, alınan yeni kararla 8’den 10’a çıkarılıyor. Yeni araçların kısa süre içerisinde hizmete sunulması planlanıyor.

Daha Fazla Aileye Hizmet Verilecek

Vatandaşların taziyelerini daha kolay ve daha rahat bir ortamda kabul edebilmelerine imkân sağlayan taziye araçları; yazın sıcak havadan, kışın ise soğuk, yağmur ve kardan koruyarak önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle zorlu hava şartlarında büyük kolaylık sağlayan bu hizmet, Meram’da dayanışma kültürünün en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Mevcut araçların her yıl yüzlerce taziyede aktif olarak kullanıldığına dikkat çekilirken, artan ihtiyaç doğrultusunda araç sayısının 10’a çıkarılmasıyla birlikte hizmet kapasitesinin de önemli ölçüde artması hedefleniyor. Yeni araçlarla birlikte daha fazla vatandaşa aynı anda hizmet verilebilecek.

Araçların Dizaynı Belediyenin Tesislerinde Yapılıyor

Taziye araçlarının en dikkat çekici yönlerinden biri de üretim süreci. Daha önce hizmete alınan araçlarda olduğu gibi yeni araçların da tüm tasarım ve donanım çalışmaları belediyeye ait tesislerde gerçekleştirilecek. Motor ve teknik bakımların ardından başlayan süreçte, araçlar adeta baştan sona yenileniyor. Kaynak işlemlerinden ahşap düzenlemelere, elektrik tesisatından boya ve döşeme çalışmalarına kadar tüm aşamalar belediye personelinin emeğiyle titizlikle tamamlanıyor. Bu yönüyle hem maliyet açısından tasarruf sağlayan hem de yerli üretim anlayışını destekleyen çalışma, belediyenin hizmet yaklaşımını da ortaya koyuyor. Taziye araçları; oturma düzeni, ikram alanları ve teknik donanımlarıyla vatandaşların acı günlerinde yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.