Konyalı başkanlardan uzak mahallelere çıkarma

İlçenin farklı noktalarında temaslarını sürdüren Hasan Kılca; İpekler, Katrancı, Obruk, Yavşankuyu, Köseali ve Sürüç mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle buluştu. Programlara belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Mahallelerde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kılca, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve önerileri dinledi. Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetler hakkında bilgi veren Kılca, planlanan yatırımları da muhtarlar ve vatandaşlarla paylaştı. Ziyaretler sırasında iletilen talepleri anında değerlendiren Başkan Kılca, ilgili müdürlerle görüşerek sorunlara yerinde çözüm üretti.

Kılca: Merkeze Uzak Mahallelerimiz Üreten Gücümüz

Ziyaretler kapsamında değerlendirmelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Yerinde tespit, yerinde çözüm” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Karatay’ın her noktasında vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Kılca, şu ifadeleri kullandı: “İlk günden bu yana daima biriz, beraberiz. Merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerimizde de birçok yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Bereketli her işin temelinde samimiyet üzerine kurduğumuz gönül birliği var.”

Bu yıl yağışların bereketli geçtiğini ifade eden Kılca, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıklara da dikkat çekerek, “Her zorluğun sonunda bir kolaylık oluyor. Bu yıl hamdolsun bereketli bir dönem geçiriyoruz.” dedi.

Karatay’ın tarım ve hayvancılık alanındaki öneminden bahseden Kılca, kırsal mahallelerin üretim gücüne değinerek; “Merkeze uzak mahallelerimiz katma değer üreten yerlerimizdir. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin güçlü yapısında Karatay’ın önemli bir payı var. Adeta her hane üretim yapıyor. Pandemi sürecinde de görüldüğü gibi bu alanlar stratejik bir öneme sahip.” diye konuştu.

Başkan Hasan Kılca konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Güzel sohbetleriyle muhabbetimize değer katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretlerimizde birlikte olduğumuz tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, görüşemediğimiz vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Karatay’ımızın her köşesinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz.”

Demirci: Ziyaretlerimizin Temel Amacı Vatandaşlarımızı Dinlemek

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci de ziyaretlerde vatandaşlarla birebir görüşmenin önemine değindi.

Ziyaretlerin temel amacının vatandaşları dinlemek olduğunu ifade eden Akif Demirci, talepleri doğrudan yerinde alarak ilgili mercilere ilettiklerini belirtti. Muhtar ve mahalle başkanlarıyla düzenli görüştüklerini aktaran Demirci, vatandaşların görüşlerini birebir dinlemeye büyük önem verdiklerini söyledi. Karatay Belediyesi’nin hizmetlerine de değinen Demirci, Hasan Kılca’nın şehir merkezinde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de önemli çalışmalara imza attığını belirterek kendisine teşekkür etti.