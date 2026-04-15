Türk Eğitim-Sen Konya'dan okullarda şiddete karşı çağrı

Türk Eğitim-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Ali Köç, Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin Gedavet Meydanında basın açıklamasında bulundu. Köç, disiplin yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi, öğretmenin eğitim sürecindeki rolünün güçlendirilmesi ve her 100 öğrenciye en az bir rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılması gerektiğini ifade etti. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Okul-aile iş birliğinin artırılması gerektiğini belirten Köç, öğrencilerin psikolojik gelişimi ve sorunların erken tespiti için velilerin sürece aktif katılımının şart olduğunu söyledi. Köç ayrıca, eğitimde şiddete karşı tüm paydaşların katılımıyla bir “Güvenlik Zirvesi” düzenlenmesi çağrısında bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen cezaların tavizsiz uygulanması gerektiğini ifade etti.

‘Şiddet Olayları Acil Önlem Gerektiriyor’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 No’lu Şube Başkanı Ali Köç, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, okullarda artan şiddet olaylarının eğitim camiasında büyük endişe yarattığını belirterek acil ve etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Köç, “ Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda, öğretmen ve öğrencilerimizin de aralarında bulunduğu 16 vatandaşımızın yaralanmış olması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddet olayları eğitim camiamızın geleceğe dair endişelerini artırmakta ve acil önlem alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Fatma Nur Çelik öğretmenimizin katledilmesinin ardından çok kısa bir süre içinde yaşanan bu elim olay, eğitim camiamızda zaten var olan endişeyi daha da artırmış, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Ne yazık ki okullarımızda şiddet olayları sona ermemekte; güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamı tam anlamıyla tesis edilememektedir. Adeta ABD’de ve farklı ülkelerde yaşanan okul saldırılarına benzer bir tablonun ülkemizde de görülmesi çok ürkütücüdür. Bu durum, eğitim camiamızın geleceğe dair endişelerini artırmakta ve acil önlem alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdik, iş bırakma eylemleri gerçekleştirdik ve çok sayıda basın açıklaması düzenledik. Ancak bugün gelinen noktada, şiddete yönelik alınan tedbirlerin ve mevcut uygulamaların yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. “

‘Öğretmenin İtibarı Korunmalıdır’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Ali Köç öğretmenin itibarının korunması gerektiğine dikkat çekerek, “Unutulmamalıdır ki, öğretmenin itibarı, devletimizin ve milletimizin itibarıdır! Bu itibarın sarsılması, toplumumuzun temel değrelerinin yerle yeksan olması anlamına gelir. Eğitimcilerimizi ve öğrencilerimizi şiddetten korumak hepimizin asli görevidir. Eğitimcilerin statülerinin yükseltilmesi,onlara kıymet verilmesi, okul ortamının şiddetten uzak tutulması geleceğimize yapılacak en önemli yatırımdır.”