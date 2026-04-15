Konya, kendini dünyaya bir kez daha gösterdi

Konya Ticaret Odası (KTO), Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları’nı sürdürüyor. Üyelerin sorunlarını ve taleplerini değerlendirmek üzere gerçekleştirilen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları’nın 34.’sü 55. Oto Galeri ve Oto Acenta Hizmetleri Meslek Komitesi ile gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonu’ndaki istişare toplantısına sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterirken, toplantıda sektörün durumu masaya yatırıldı.

Konya Tarım Fuarı Şehrimizin Üretim Gücünü Dünyaya Bir Kez Daha Gösterdi

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya ve ülke gündemindeki ekonomik gelişmelere değinerek, Oda olarak şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. KTO’nun güçlü iştirak yapısıyla Konya ekonomisine değer kattığını vurgulayan Öztürk, geçtiğimiz hafta 22’ncisi düzenlenen Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nın şehrin üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Öztürk, “Toplam 96 bin metrekare kapalı ve açık alanıyla Türkiye’nin 4’üncü, Anadolu’nun ise en büyük fuar merkezi olan KTO Uluslararası Fuar Merkezi’mizde, Konya’nın en fazla ziyaretçi çeken uluslararası organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptık. Konya Tarım Fuarı, yalnızca tarım ve tarım makineleri sektörüne değil; başta hizmet sektörü olmak üzere şehrimizin birçok alanına önemli bir ekonomik canlılık kazandırmıştır. Bu büyük organizasyon, Konya’nın üretim kapasitesini, organizasyon kabiliyetini ve ticari potansiyelini bir kez daha güçlü şekilde göstermiştir” dedi.

Ülkemizin İhracat, Üretim Ve İstihdamına Desteği Sürdüreceğiz

Dünya ve Türkiye gündemindeki gelişmelere de değinen Başkan Öztürk, özellikle bölgemizde yaşanan savaş ve gerilim ortamının tüm dünya ekonomilerine zarar verdiğini söyledi. Özellikle İran ile ABD/İsrail arasında yaşanan savaşın; enerji fiyatları, ticaret yolları ve finansal piyasalar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğuna değinen Başkan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“Enerji fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon baskısını artırırken; bu durum Türkiye ekonomisini de doğrudan etkilemektedir. Konya olarak; güçlü sanayi altyapımız, ihracat kabiliyetimiz ve üretim çeşitliliğimiz sayesinde şehrimizin bu süreci göreceli olarak daha dirençli geçirdiğini görmekteyiz. Ancak artan maliyetler, finansmana erişim ve talep daralması halen önemli sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. İş âlemi olarak küresel dalgalanmaları dikkatle takip etmekte birlikte; ülkemizin ihracat, üretim ve istihdam odaklı büyüme politikalarına destek vermeyi sürdüreceğiz”



Sektörün Dinanizmini Korumalıyız

Oto Galeri ve Oto Acenta Hizmetleri sektörün de küresel ve ulusal gelişmelerden doğrudan etkilenen sektörlerden olduğuna vurgu yapan Başkan Öztürk, “Özellikle son dönemde; Araç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, kredi ve taksitlendirme koşullarındaki sıkılaşma, sıfır araç tedarik süreçleri ve ikinci el piyasasındaki denge arayışı sektörün temel gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Buna rağmen sektörümüz, dinamizmini korumakta ve piyasa şartlarına hızlı uyum sağlayabilmektedir. Özellikle dijitalleşme, kurumsallaşma ve güven odaklı ticaret anlayışının güçlenmesi sektörün geleceği açısından önemli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Değişimlere Uyum Sağlamak Şart

Dünya genelinde yaşanan değişimler ve yeniliklerin ülkemizi dolayısı ile şehrimizi de doğrudan etkilediğinin altını çizen Başkan Öztürk şöyle devam etti; “Sektörümüz açısından yaşanan bu değişimin en önemli unsuru elbette elektrikli araçlardır. Ülkemizde elektrikli araç sayısı 400 bine yaklaşmış durumda. Karbon ayak izini sıfıra indirme politikası başta olmak üzere daha ekonomik olması nedeniyle elektrikli araçların sektördeki payının önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde artacağı kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısı ile elektrikli araçlar, otomotiv sektöründe yalnızca bir trend değil; kalıcı bir dönüşümün göstergesidir.

Bu dönüşüm, oto galeri ve oto acenta hizmetleri sektörünü doğrudan etkilemekte; yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda önemli uyum gereklilikleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte başarılı olmanın yolu; değişimi doğru okumaktan, teknolojiye yatırım yapmaktan ve müşteri beklentilerine hızlı cevap verebilmekten geçmektedir. Sektör temsilcilerinin bu dönüşümü bir tehdit olarak değil, yeni bir büyüme alanı olarak değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.”

KTO’nun Desteği Sektör Açısından Oldukça Kıymetli

KTO 55. Oto Galeri ve Oto Acenta Hizmetleri Meslek Komitesi adına konuşan Komite Başkan Yardımcısı Yusuf Acıbadem de, komite olarak sektörün sorunlarına dönük çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaları yürütürken KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu’nun desteğinin sektör açısından oldukça kıymetli olduğunu belirten Acıbadem, Başkan Öztürk’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından sektör temsilcilerine söz verilerek, sektörün sorunları ve talepleri konusunda istişarelerde bulunuldu.