Selçuk Üniversitesi'nin pedalları Türkiye şampiyonu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Ünilig Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Selçuk Üniversitesi, Türkiye şampiyonu oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 18 üniversiteden 57 erkek sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Selçuk Üniversitesi takımı yol yarışlarında sergilediği performansla birinci sıraya yerleşti.

Takım başarısının yanı sıra bireysel sıralamalarda da öne çıkan Selçuk Üniversitesi sporcularından Emre Yüca gümüş madalyanın sahibi olurken Ferhat Emişci yarışı 5'inci, Said Mustafa Erdemli ise 7'nci sırada yer aldı. 11 üniversitenin katılım sağladığı kadınlar kategorisi Ferdi Yarışları’nda ise Selçuk Üniversitesi sporcusu Ayça Erdoğan 4'üncü olarak önemli bir derece elde etti. Yol yarışlarında kazanılan takım şampiyonluğu ve bireysel derecelerle organizasyonda öne çıkan Selçuk Üniversitesi kafilesi, şampiyona programında yer alan dağ bisikleti yarışlarında da madalya mücadelesini sürdürecek.