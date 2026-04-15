Makina mühendislerden Başkan Altay'a ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Sercan Doğan Odanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a bilgiler verdi.

Doğan ziyarette; “Şubat ayında Odamız seçimlerini tamamladık ve yönetim kurulumuz görevine başladı. Yönetim Kurulu olarak sizinle tanışmak ve Oda çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanım, öncelikle şehrimizin kalkınması adına yapılacak her türlü projeye ve çalışmalara destek belirtmek isterim.

Makina Mühendisleri Odası bir meslek kuruluşu olmasına rağmen bir sivil toplum mantığıyla şehrimize ve memleketimize faydalı olabilmek için çalışmaktadır. Odamız, işletmelerdeki kaldırma-iletme makinalarıyla basınçlı kapların periyodik kontrolleri, binalardaki asansörlerin yıllık kontrolleri, bilirkişilik-ekspertizlik işleri gibi birçok faaliyet alanında hizmetler vermektedir. Ayrıca, üyelerimizin bilgi birikimlerini arttıracak eğitim ve seminer çalışmaları da yapmaktayız. İnşallah şehrimizin geleceği için beraber çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Biz her zaman Büyükşehir Belediyemizin ve vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Ziyarette Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da; göreve yeni başlayan yönetim kuruluna hayırlı olsun diyerek, Meslek Odalarının önemine vurgu yaptı. Altay ayrıca, şehrin gelişmesi ve vatandaşların konforu için kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarının önemine değindi.

Ziyaret, ülke ve Konya’da yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.

