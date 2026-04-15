'Üretim ve üreticinin yanındayız'
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri saha ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler Su Yönetimi Elemanı Kursuna eğitici olarak katılarak çeşitli bilgiler verdi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri saha ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler Su Yönetimi Elemanı Kursuna eğitici olarak katılarak çeşitli bilgiler verdi. Yapılan açıklamada, her zaman sahada ve üreticinin yanında olduklarını vurgulayan ekipler üreticileri konu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimlerimiz, Ziraat Odası tarafından düzenlenen “Sürü Yönetimi Elemanı Kursu”na eğitici olarak katılım sağladı. Eğitim kapsamında; Sürü yöneticiliği konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hayvancılıkta sürdürülebilirliği artırmak ve sahadaki hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu değerli eğitim programının tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyoruz. Üretimin ve üreticimizin her zaman yanındayız.”