KOSKİ, gerçekleştirdiği çalışma ile alkışları topladı

Haberin Özeti • Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, KOSKİ'nin SCADA Merkezi'ni ziyaret ederek, fiziki su kayıp kaçak oranını 2025'e kadar yüzde 19,8'e düşürme başarısını takdir etti.

• KOSKİ, Türkiye'nin en büyük otomasyon ve SCADA sistemlerinden birine sahip olup, tüm altyapı unsurlarını tek merkezden kumanda, kontrol ve analiz edebiliyor.

• Ziyarette, KOSKİ bünyesinde yeni oluşturulan varlık yönetimi süreciyle tüm varlıkların verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetileceği de vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SCADA Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Selçuklu Tesisleri içerisinde bulunan SCADA Merkezi’ne yapılan ziyarette Bakan Yardımcısı Gizligider’e Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de eşlik etti.

Kurumun ileri teknoloji altyapısı ve su yönetiminde hayata geçirdiği uygulamalar yerinde incelendi.

KOSKİ’nin sahip olduğu SCADA sistemi, tüm altyapı unsularını tek merkezden kumanda ediyor. Fiziki su kayıp ve kaçaklarıyla mücadelede 2025 yılı itibarıyla fiziki kayıp kaçak oranının yüzde 19,8 seviyesine düşürülmesi örnek nitelik taşıyor.

Ebubekir Gizligider, elde edilen başarıdan dolayı KOSKİ ekiplerini tebrik ederek çini tablo takdim etti.