KOSKİ, gerçekleştirdiği çalışma ile alkışları topladı

KOSKİ, yürüttüğü çalışma ile takdir topladı.

KOSKİ, gerçekleştirdiği çalışma ile alkışları topladı
Haberin Özeti

  • Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, KOSKİ'nin SCADA Merkezi'ni ziyaret ederek, fiziki su kayıp kaçak oranını 2025'e kadar yüzde 19,8'e düşürme başarısını takdir etti.
  • KOSKİ, Türkiye'nin en büyük otomasyon ve SCADA sistemlerinden birine sahip olup, tüm altyapı unsurlarını tek merkezden kumanda, kontrol ve analiz edebiliyor.
  • Ziyarette, KOSKİ bünyesinde yeni oluşturulan varlık yönetimi süreciyle tüm varlıkların verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetileceği de vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SCADA Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

KOSKİ, gerçekleştirdiği çalışma ile alkışları topladı

Konya'daki o feci kazada adalet yerini buldu!
Bu Habere de Bak
Konya'daki o feci kazada adalet yerini buldu!

Selçuklu Tesisleri içerisinde bulunan SCADA Merkezi’ne yapılan ziyarette Bakan Yardımcısı Gizligider’e Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de eşlik etti.

Kurumun ileri teknoloji altyapısı ve su yönetiminde hayata geçirdiği uygulamalar yerinde incelendi.

KOSKİ’nin sahip olduğu  SCADA sistemi, tüm altyapı unsularını tek merkezden kumanda ediyor. Fiziki su kayıp ve kaçaklarıyla mücadelede  2025 yılı itibarıyla fiziki kayıp kaçak oranının yüzde 19,8 seviyesine düşürülmesi örnek nitelik taşıyor.

 Ebubekir Gizligider, elde edilen başarıdan dolayı KOSKİ ekiplerini tebrik ederek çini tablo takdim etti.

Meram'da umut yeşeriyor
Bu Habere de Bak
Meram’da umut yeşeriyor
Bakmadan Geçme

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konyaspor'un forma sponsoru kim olacak?
Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı