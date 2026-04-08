Konyaspor'un eski futbolcusu emekli oldu

Geçtiğimiz yıllarda Konyaspor forması da giyen yeşil-beyazlı taraftarların sevgilisi olan isimlerden Barry Douglas futbolu bıraktı

Geçtiğimiz yıllarda Konyaspor forması da giyen yeşil-beyazlı taraftarların sevgilisi olan isimlerden Barry Douglas futbolu bıraktı. Konyaspor’un eski sol beki, kupa kazanan efsane takımın oyuncusu Barry Douglas emekliliğini açıkladı. Douglas, 2015-2016 sezonunun devre arasında Konyaspor’a gelmişti.  Kısa sürede büyük izler bırakan Douglas yeşil-beyazlı formayı lig, kupa ve Avrupa arenasında 43 kez giymiş ve 6 asist yapmıştı.

Profesyonel futbol kariyerine 2008’de Queen’s Park FC’de başlayan İskoçyalı sol bek, 2 yıl burada oynadıktan sonra Dundee United, (2010-2013), Lech Poznan (2013-2016), Konyaspor (2016-2017), Wolverhampton Wanderers (2017-2018), Leeds United FC (2018-2021), Blackburn Rovers (2020-2021), Lech Poznan (2021-2024) ve St. Johnstone FC (2024-2025) takımlarında forma giymişti. 

