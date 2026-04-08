Konyaspor U16 şampiyon oldu

TFF Gelişim U16 Ligi 9. Grup'ta mücadele eden Konyaspor, 27 hafta süren uzun maraton sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi

Konyaspor U16 şampiyon oldu
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
U16 Liginde grup aşaması sona erdi

TFF Gelişim U16 Ligi 9. Grup’ta mücadele eden Konyaspor, 27 hafta süren uzun maraton sonunda şampiyon oldu. Genç Kartallar, sezonun son hafta maçında bugün sahasında şampiyonluk için en yakın takipçisi Alanyaspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 68’e çıkaran Konyaspor, grup aşamasını şampiyon tamamladı. Genç Kartallar oynadığı 27 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

109 kez gol sevinci yaşadı, 23 gol yedi

Rakip fileleri 109 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada da, “Akademi U16 Takımımız, U16 Gelişim Ligi grup aşamasını şampiyon olarak tamamladı. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik eder Türkiye Şampiyonluğu yolunda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Turgut

