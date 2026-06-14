Konyaspor'un efsane ismi unutulmadı

Konyaspor, kulüp tarihine adını yazdıran eski futbolcuları doğum günlerine kutlamaya devam ediyor. Anadolu Kartalı, yeşil-beyazlı formayı 254 kez giyen Nejc Skubic’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Konyaspor, kulübe uzun yıllar hizmet eden ve yeşil-beyazlı formayla hafızalara kazınan eski futbolcularına yönelik vefa örneği sergiliyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bundan sonraki süreçte Konyaspor formasıyla 100 ve üzeri maça çıkan eski futbolcuların doğum günlerini kutlama kararı almıştı. Bu uygulamanın son örneği kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden Nejc Skubic oldu.

Konyaspor, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 37 yaşına giren Sloven futbolcunun doğum gününü kutladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, “Happy Birthday Skubic! Konyaspor'umuzun formasını 254 kez başarıyla giyen Nejc Skubic’in doğum gününü kutlar, nice mutlu seneler dileriz” ifadelerine yer verildi. 2016-2022 yılları arasında Konyaspor forması giyen Nejc Skubic, istikrarlı performansı ve mücadeleci kimliğiyle taraftarların sevgisini kazanan isimler arasında yer aldı. Yeşil-beyazlı formayla toplam 254 maça çıkan deneyimli sağ bek, Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde de önemli rol oynadı.