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Beyşehir Gölünde kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ve Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından Beyşehir Gölü koruma ve kontrol denetimleri yapıldı.

Beyşehir Gölünde kaçak avcılığa geçit verilmiyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ve Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından Beyşehir Gölü koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor. 
Kolluk kuvvetleri ile  birlikte yapılan denetimlerde göl etrafındaki tüm karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar, balık ve sülük avlak sahaları kontrol edildi.

Beyşehir Gölünde kaçak avcılığa geçit verilmiyor

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Ekipler göl içerisine atılmış ağlar toplayarak kaçak avcılıkta kullanılan filika, ağ ve diğer istihsal malzemelerine el koydu. Denetim hakkında yapılan açıklamada, “Doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Gölümüzdeki balıkların sağlıklı bir üreme dönemi geçirmesi, nesillerinin korunması ve balık stoklarımızın azalmaması için vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmalarını rica ederiz.”denildi. 

Haber Merkezi

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