Konyaspor, Samsun'da 6 maçtır yenilmiyor

Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda Konyaspor, 11 kez galibiyet sevinci yaşadı. Karadeniz ekibine 7 kez mağlup olan yeşil-beyazlılar, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Samsun’da oynanan maçlarda ise Konyaspor’un dikkat çeken bir üstünlüğü bulunuyor. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Konyaspor, Samsunspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, hem iç sahada hem de deplasmanda yakalanan ivmeyi devam ettirerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.