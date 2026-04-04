Konyaspor Karadeniz seferinde

Yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.30'da havayoluyla Samsun'a giderek kampa girecek

Konyaspor Karadeniz seferinde
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
Tümosan Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinde kritik maçın çalışmalarına nokta koyacak ve saat 16.30’da havayoluyla Samsun’a giderek kampa girecek. Anadolu Kartalı’nda hafif sakatlığı bulunan Bjorlo ve Kramer’in kadroda olması beklenirken, cezalı futbolcu bulunmuyor. Süper Lig’e verilen milli ara öncesi son 2 maçını kazanan Konyaspor, Karadeniz seferinden puan ya da puanlarla dönerek çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. 

Hüseyin Turgut

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu