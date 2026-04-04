Konyaspor Karadeniz seferinde
Yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.30'da havayoluyla Samsun'a giderek kampa girecek
Tümosan Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinde kritik maçın çalışmalarına nokta koyacak ve saat 16.30’da havayoluyla Samsun’a giderek kampa girecek. Anadolu Kartalı’nda hafif sakatlığı bulunan Bjorlo ve Kramer’in kadroda olması beklenirken, cezalı futbolcu bulunmuyor. Süper Lig’e verilen milli ara öncesi son 2 maçını kazanan Konyaspor, Karadeniz seferinden puan ya da puanlarla dönerek çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.