Konyaspor, Meler ile dış sahada kaybetmiyor

Samsunspor-Konyaspor maçını yönetecek İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, pazar günü oynanacak maçla birlikte yeşil-beyazlı temsilcimizin 23. kez maçını yönetecek. Anadolu Kartalı, Meler yönetimindeki bu maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Meler, Konyaspor’un son olarak deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçını yönetmişti. Samsunspor ise Halil Umut Meler yönetiminde 9. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Ayrıca Konyaspor’un Meler yönetimindeki aldığı galibiyetlerin 1’i iç sahada, 5’i ise deplasmanda elde edildi. Halil Umut Meler’in yönettiği iç saha maçlarında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Anadolu Kartalı, deplasmanda 5 galibiyete imza attı. Öte yandan Halil Umut Meler, ilk kez Samsunspor-Konyaspor maçında düdük çalacak.