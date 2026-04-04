  Konyaspor, Meler ile dış sahada kaybetmiyor

Konyaspor, Meler ile dış sahada kaybetmiyor

İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler yönetiminde 23. Maçına çıkacak olan Konyaspor, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Yeşil-beyazlılar, Meler yönetiminde aldığı galibiyetlerin 5'ini dış sahada elde etti

Samsunspor-Konyaspor maçını yönetecek İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, pazar günü oynanacak maçla birlikte yeşil-beyazlı temsilcimizin 23. kez maçını yönetecek. Anadolu Kartalı, Meler yönetimindeki bu maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Meler, Konyaspor’un son olarak deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçını yönetmişti. Samsunspor ise Halil Umut Meler yönetiminde 9. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Ayrıca Konyaspor’un Meler yönetimindeki aldığı galibiyetlerin 1’i iç sahada, 5’i ise deplasmanda elde edildi. Halil Umut Meler’in yönettiği iç saha maçlarında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Anadolu Kartalı, deplasmanda 5 galibiyete imza attı. Öte yandan Halil Umut Meler, ilk kez Samsunspor-Konyaspor maçında düdük çalacak.

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
