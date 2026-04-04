Konya Büyükşehir deplasmanda da kayıp!

Basketbol 1. Ligi’nde 31. hafta heyecanı başladı. Konya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan maçta Büyükşehir güldü. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Ankaragücü, yabancı oyuncularının skorer oyunu ile skor avantajını aldı. Başkent ekibi, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. Brian Cameron ile çok etkili olan sarı-lacivertli ekip, çift haneye kadar çıkardığı ilk devreyi 46-39 üstün tamamladı. İkinci devreye iyi başlayan Büyükşehir, 49-48 ile öne geçti ve Ankaragücü’ne mola aldırdı. İki takımın da çok basit hatalar yaptığı çeyrek sonunda denge oluştu. (62-62).

Final periyoduna Ankaragücü 6-0’lık seri ile başladı ve 68-62 öne geçti. New Williams’ın sakatlanması sebebiyle kenarda olması sonrası sarı-siyahlılar, hücumda çok zorlandı. Başkent ekibi, skor üstünlüğünü bırakmadı ve maçtan 84-80 galip ayrıldı. Deplasmanda üst üste 6. yenilgisini alan Konya BBSK, toplamda ise 10. yenilgisini aldı. Büyükşehir’de Ahmet Can Duran 20 sayı, 10 ribaunt, Alp Karahan 18 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Chris Coffey ise 9 sayı, 12 ribaunt, Enes Bayraktar da 15 sayı, 2 asist ile oynadı. Ligdeki 13. galibiyetini alan Ankaragücü’nde ise Brian Cameron 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jacob Pullen ise 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediyespor, 32. hafta maçında 8 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de evinde Pizzabulls Cedi Osman Basketbol ile karşılaşacak.