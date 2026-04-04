Antalya'da kritik 90 dakika
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Eyüppor ile mücadele edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Geride kalan 27 haftada 6 galibiyet, 7 beraberlikle 25 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 14. sırada girdi. Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada yer alıyor.
Ligde 5 haftadır kazanamayan Antalyaspor, sahasında hanesine üç puan yazdırıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor. Ligin ilk devresinde İstanbul'daki karşılaşmayı ise Antalya ekibi 1-0 kazanmıştı.