Antalya'da kritik 90 dakika

Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Eyüppor ile mücadele edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Eyüppor ile mücadele edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Geride kalan 27 haftada 6 galibiyet, 7 beraberlikle 25 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 14. sırada girdi. Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligde 5 haftadır kazanamayan Antalyaspor, sahasında hanesine üç puan yazdırıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor. Ligin ilk devresinde İstanbul'daki karşılaşmayı ise Antalya ekibi 1-0 kazanmıştı. 

