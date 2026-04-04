3. Lig'den 'çıkan ve düşenler' belli oluyor

Son 3 haftaya girilen 2025-2026 Nesine 3. Lig'de, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebatspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor yarınki maçların ardından 2. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir. Toplam 4 grupta 16'şar takımın katılımıyla oynanan 3. Lig'de 6 takım 2. Lig vizesi alacak. Grup liderlerinin yanı sıra play-off'ta 2 ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak. Play-off'ta gruplarında lideri takip eden dörder takım kendi aralarında yapacakları müsabakaların ardından finale yükselecek. 1. Grup ile 2. Grup; 3. Grup ile 4. Grup play-off finalistleri 2. Lig için mücadele edecek. Gruplarında son 4 sırayı alacak toplam 16 ekip de Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Ligde 28. hafta mücadelelerinin hepsi yarın oynanacak.

1. Grup

Liderlik için en fazla çekişmenin yaşandığı 1. Grup'ta 53 puanlı İnegöl Kafkasspor, Çorluspor 1947'nin bir, Küçükçekmece Sinopspor'un ise 3 puan önünde bulunuyor. Bursa Yıldırımspor ve Karalar İnşaat Etimesgut da play-off barajında yer alıyor. Edirnespor'un veda ettiği grupta Polatlı 1926, Kestel Çilekspor ve Astor Enerji Çankaya küme düşme hattında yer alıyor.

2. Grup

Son 3 haftaya 53 puanla en yakın takipçisi Silifke Belediyespor'un 9 puan önünde giren 12 Bingölspor'un 2. Lig vizesi alabilmesi için kalan 3 haftada sadece 1 puan yeterli olacak. Son haftada birbirlerine rakip olacak iki ekipten Silifke Belediyespor'un tek şansı, kalan 3 maçını kazanıp 12 Bİngölspor'un da tüm maçlarını kaybetmesi. Grupta Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor, Karaköprü Belediyespor ve Erciyes 38 play-off barajında mücadelesini sürdürüyor. Lige tutunma mücadelesinde son 4 sırada Hacettepe Türk Metal 1963, Suvermez Kapadokyaspor, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor ve averajla Kilis 1984 yer alıyor.

3. Grup

Sebat Gençlikspor'un 61 puanla lider durumda bulunduğu 3. Grup'ta Sebatspor yarın konuk edeceği 1926 Bulancakspor'u yendiği takdirde bitime 2 hafta kala 2. Lig'e çıkmayı garantileyecek. Lideri 7 puan geriden takip eden 52 Orduspor FK, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yozgat Belediyes Bozokspor ve Fatsa Belediyespor play-off barajında yer alıyor. Giresunspor'un düşmesinin kesinleştiği 3. Grup'ta Çayelispor, 1926 Bulancakspor ve Artvin Hopaspor düşme hattında bulunuyor.

4. Grup

Yarın birbirlerine rakip olacak Kütahyaspor ile Eskişehirspor'un liderlik şansının bulunduğu 4. Grup'ta Kütahya temsilcisinin 8 puanlık avantajı bulunuyor. Kütahyaspor, en az 1 puan aldığı takdirde 2. Lig'e yükselecek. Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor play-off barajında mücadelesini sürdürüyor. Küme düşmesi daha önce kesinleşen ve TFF Yönetim Kurulu kararıyla ligden düşürülen Nazillispor'un dışında Afyonspor, İzmir Çoruhlu FK ve averajla Bornova 1877 düşme hattında bulunuyor.

