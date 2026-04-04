Konya'da tarım ve projeler masada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ederek Taş Bina'da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Başkan Altay, Konya’nın tarım alanındaki gücünü daha da artırmak için yürütülen projeler hakkında Bakan Yumaklı’ya bilgi verdi. Başkan Altay, “Sayın Bakanımızı tarımın başkentinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kendisine hem ziyaretleri hem de tarım sektörüne verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tarımsal üretimde Türkiye’nin lokomotif şehiri Konya’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Başkan Altay’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette Konya Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni de imzalayan Bakan Yumaklı, Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyerek Başkan Altay’dan bilgi aldı. 

