Konyaspor'da seri sonu

Rize'de rotasyonlu kadroyla mücadele eden Konyaspor, Karadeniz deplasmanından eli boş dönerek ligdeki 7 maçlık kaybetmeme serisini sonlandırdı

Süper Lig’de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkatleri çeken ve düşme hattıyla bağlantısını kesen Tümosan Konyaspor, müthiş seriye Rize’de son verdi. Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile oynayacağı yarı final maçı nedeniyle Rizespor karşısına yedek kadroyla çıkan yeşil-beyazlı temsilcimiz, Karadeniz ekibine 3-2’lik skorla boyun eğerek, ligdeki 7 maçlık kaybetmeme serisini sonlandırdı. Konyaspor, bu maçtan önce son yenilgisini ligin 24. haftasında yine deplasmanda Başakşehir karşısında almıştı.

Konyaspor, bu maçın ardından oynanan karşılaşmalarda Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Trabzonspor’u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Samsunspor ile berabere kaldı. Anadolu Kartalı, kupa nedeniyle rotasyon yaptığı Rizespor maçını kaybederek, 7 maçlık müthiş çıkışına son verdi ve 40 puanla haftayı dokuzuncu sırada kapattı. 

