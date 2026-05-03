Beyaz mayo Mustafa Tarakçı'nın! Konya'nın gururu oldu

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Konya Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Mustafa Tarakçı, "Türkiye Güzellikleri" klasmanında birinci olarak beyaz mayoyu kazandı ve şehrimizi zirveye taşıdı. İzmir Çeşme’de başlayıp Ege ve Akdeniz kıyılarını aşarak Ankara etabıyla sona eren TUR 2026’da genel klasman şampiyonu Sebastian Berwick oldu. Toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyelik derecesiyle turkuaz mayoyu kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, aynı zamanda en iyi tırmanışçı klasmanında kırmızı mayonun da sahibi oldu. Turun Ankara’da koşulan son etabını ise Belçikalı Tom Crabbe kazanarak yeşil mayoyu sırtına geçirdi.

Organizasyonun en prestijli ödüllerinden biri olan Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde Konya rüzgarı esti. Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan milli bisikletçimiz Mustafa Tarakçı, sergilediği performansla beyaz mayonun sahibi olarak turun en başarılı Türk sporcuları arasında yer aldı. Takımlar klasmanında XDS Astana’nın zirveye yerleştiği bu dev organizasyonda, Konya Büyükşehirli sporcunun elde ettiği bu başarı, şehrin bisiklet sporundaki gücünü bir kez daha kanıtladı.