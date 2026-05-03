Konya yağmur dinlemedi

Yağışlı havaya rağmen katılımcılar, otizm, down sendromu ve Alzheimer farkındalığı için parkuru tamamladı, şehrin güzelliklerinin tadını çıkardı.

Her yıl kendini geliştiren ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen, büyük coşkuya sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na Türkiye ile birlikte 56 ülkeden 7 bin 542 atlet ve vatandaş katılarak otizm, down sendromu ve Alzheimer farkındalığına dikkat çekmek için yağışlı havaya rağmen koştu.

Heyecan ve büyük mutluluk yaşayan katılımcılar, yağmurlu Konya sabahında şehrin tarihi ve kültürel güzellikleri eşliğinde parkuru tamamlarken, şehrin dört bir yanında maraton heyecanı yaşandı.

Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok ilinden özellikle bu yarış için Konya’ya gelen sporcular, yağışlı havaya aldırmadan etkinliğin yüksek enerjisinin kendilerini çok etkilediğini belirtti. Vatandaş ve sporcular, organizasyonun hem sportif hem de sosyal açıdan unutulmaz bir deneyim yaşattığını ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.