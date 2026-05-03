İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi

İşte bunlardan birisi de Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla gelecek adına umut veren genç Kaleci Deniz Ertaş için yapıldı. Öyle ki Avrupa ve Türkiye’den dev kulüplerin radarına girdiği ifade edilen kaleci Deniz için Birleşik Arap Emirlikleri’nin vatandaşlık ve milli takım planı yaptığı iddia edildi. Özellikle sosyal medyadan yayılan haberler her ne kadar gerçeği yansıtmıyor olsa da iddiaların boyutunun uçsuz bucaksız olduğu gözler önüne serilmiş oluyor.

İşte sosyal medyada gezen ve taraftarların kimisine göre doğruluk payı olan kimisine göre piyasa yapma amaçlı olarak değerlendirilen o haberlerin metni:

“Konyaspor’da forma giyen genç kaleci Deniz Ertaş, gösterdiği performansla transfer piyasasının dikkatini çekmeyi başardı. 21 yaşındaki file bekçisi, ortaya koyduğu performansla hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok kulübün radarına girdi. Oyuncuyla özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü. Genç kaleci için Avrupa kulüplerinden de teklifler bulunuyor. Deniz Ertaş’ın kariyer hedefinin Avrupa’da forma giymek olduğu ifade edildi. Oğuzhan Ahmet Yiğit’in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de oyuncuya vatandaşlık vererek milli takımda oynatma planı yaptığı iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri milli futbol takımı, FIFA dünya sıralamasında 68. sırada yer alıyor. Asya kıtasında mücadele eden ekip, Dünya Kupası’na katılamadı ve 2026 Dünya Kupası’nda da yer almayacak. Birleşik Arap Emirlikleri millî futbol takımı’nda özellikle Brezilya kökenli birçok futbolcu bulunuyor ve bu oyuncular transfer olduktan sonra sonradan vatandaşlık verilerek mili takıma dahil edildi.”

Bu tür haberler için henüz Konyaspor veya Deniz Ertaş’tan bir açıklama yapılmazken sezon bitimi sonrası bu tür haberlerin birçok oyuncular için artacağı da göz önünde bulunduruluyor.