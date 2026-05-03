Recep Uçar'dan Konyaspor'a tam destek

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, eski takımı Konyaspor’a kupada başarılar dileyerek destek verdi. Geçtiğimiz Cuma günü oynanan maç sonunda eski takımıyla ilgili görüşlerini dile getiren Uçar, “Gerçekçi olmak gerekirse Konyaspor’un gençleri çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Konyaspor benim bir sene ekmek yediğim gönlümde yeri olan bir takım. İlhan hoca meslektaşım ve dostum. Öncelikle salı günü Beşiktaş maçında başarılar ve ligde de başarılar diliyorum. Konya'yı ve Konyaspor'u güzel anılarla hatırlayacağım. Konya'da güzel günler geçirdik, güzel dostluklar kurduk. Konyaspor’da 1 yıl 1 gün görev yaptım. Yapmacık değil, samimi ilişkiler kurduk. Salı günü kalbimiz Konyasporla olacak” dedi.