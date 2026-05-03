Konya Yarı Maratonu'nda Sağlık Rüzgarı

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve birçok sağlık çalışanı, 5. kez maratonda yer alarak destek verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 56 ülkeden 7 bin 500 sporcunun katıldığı “Uluslararası Konya Yarı Maratonu” bu yıl da başarıyla gerçekleştirildi.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, hizmet başkanları, hastane başhekimleri ve sağlık çalışanları 5. defa düzenlenen Konya Yarı Maratonuna katıldı. Maraton hakkında konuşan Müdür Yavuz, Maraton etkinliğinde, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki kritik önemine dikkat çekerek "Hareketli Yaşam mesajını hep birlikte vermeye çalıştık. Bu anlamlı organizasyonda yer alan tüm mesai arkadaşlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ederiz.”dedi.