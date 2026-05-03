Orta Asya’da Konya rüzgarı esecek

Vizyoner İş Adamları Derneği (VİAD), Kazakistan ile ekonomik ilişkileri büyütecek yeni bir hamleye yapacak. Daha önce kurulan temasların ardından bu kez çok daha kapsamlı bir programla sahaya inmeye hazırlanan VİAD, mayıs ayında yeni iş heyetiyle Kazakistan’a giderek sağlık, enerji, tarım makineleri, ulaştırma, lojistik, teknoloji ve yatırım alanlarında yoğun temaslarda bulunacak. VİAD yönetimi, bu programı sıradan bir yurt dışı iş gezisi olarak değil, doğrudan sonuç üretmeyi hedefleyen çok yönlü bir ekonomik açılım olarak görüyor.

Strateji Bağlar Güçlenecek

Ziyaretin çerçevesini çizen ve “Bu ziyaret tam bir çıkarma olacak” diyen VİAD Genel Başkanı Atilla Sinacı, programın sadece ticari bir organizasyon olmadığını, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendirecek önemli bir eşik anlamına geldiğini vurguladı. Sinacı’nın açıklamalarına göre, özellikle Almatı’da planlanan hastane yatırımı ile enerji projelerinde artık kritik aşamaya geçildi. Tarım makineleri alanında ise yeni yatırım, distribütörlük ve iş birliği başlıklarında dikkat çekici görüşmeler gerçekleştirecek.

Programın en dikkat çekici başlığı sağlık yatırımı oldu. VİAD, Almatı’da yapılması planlanan hastane projesinde hazırlıkların tamamlandığını ve artık son aşamaya gelindiğini duyurdu. Bu yatırımın yalnızca Kazakistan ayağıyla sınırlı kalmayacağı, benzer bir sağlık yatırımının Konya’ya da kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Konya Kazanacak

Başkan Atilla Sinacı, konu hakkında yaptığı açıklamada, ““Kazakistan’ın Almatı şehrine yapılacak hastane projesi noktasında bütün somut adımlarımızı attık. Gelinen son aşamada Kazakistan’daki ortak yatırım projesine dahil olan konsorsiyum ortaklar Kazak yatırımcılarla mutabakat zaptı imzalanacak. Türkiye ve dünyanın bir çok şehrinde hastanesi bulunan, çok önemli uluslararası yatırımları olan bir hastane grubunun bu yatırımı birlikte oluşturduğumuz konsorsiyumla yapacağını ilan etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Aynı hastaneden birini de Konya’ya kazandıracağız. Sağlık sektörü, enerji sektörü ve tarım makineleri sektörü başta olmak üzere birçok sektör için yapacağımız bu ziyaret tam bir çıkarma olacak. Türkiye’nin Türk devletlerle, gönül coğrafyamızla kuracağı çok önemli bir bağlantı anlamına gelen bu ziyaretin şimdiden bizi heyecanlandırdığını memnuniyetle ifade etmek isterim.”şeklinde konuştu.

Kazakistan’da atılacak imzaların, Konya’dan Kazakistan’a uzanacak yeni bir yatırım zincirinin başlangıcı olması hedefleniyor. Konya sanayisinin lokomotif alanlarından biri olan tarım makineleri sektörü de ziyaretin ana omurgalarından birini oluşturuyor. Geniş tarım arazileri ve yüksek mekanizasyon ihtiyacıyla dikkat çeken Kazakistan pazarı, Konyalı firmalar için önemli bir ihracat ve yatırım sahası olarak görülüyor. VİAD, bu alanda distribütörlük anlaşmaları, yatırım görüşmeleri ve kalıcı iş ortaklıkları amaçlanıyor.

Atilla Sinacı, tarım makineleri alanında da ciddi mesafe alındığını belirterek, bu ziyarette çok sayıda görüşmenin netleşeceğini ve somut imzaların atılacağını ifade etti. Konya’nın Türkiye’de tarım makineleri üretimindeki güçlü konumu, VİAD’ın Kazakistan gezisiyle bir nevi ata yurduna da taşınmış olacak. Haber Merkezi