Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde minikler için düzenlenen etkinlikler, hafta sonu keyifli bir öğrenme deneyimi sundu.
- • Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hafta sonu minik ziyaretçileri için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek doğayla iç içe öğrenme fırsatı sundu.
- • Avrupa'nın en büyüklerinden olan bahçede çocuklar, Doğa Eğitim Sınıfı'nda boyama, "Dal Böceği ile Tanışma" ve uzman biyologlarla doğa eğitimlerine katıldı.
- • Konya turizminde önemli bir yere sahip olan bahçe, Ahmet Pekyatırmacı'nın vurgusuyla yıl boyu binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak eğlenceli deneyimler sunmaya devam ediyor.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan önemli turizm lokasyonu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde çocuklar, kelebeklerin renkli dünyasına dalarak eğlenceli etkinliklerle birlikte deneyim kazandılar.
Doğa ile iç içe Öğrenme Deneyimi
Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek uçuş alanlarından biri olan bahçe, çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Bahçe bünyesinde yer alan Doğa Eğitim Sınıfı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar; boyama ve canlı tanıma etkinlikleri ile doğa eğitimlerine katılma imkânı buluyor.
Etkinlik programında yer alan boyama atölyesinde çocuklar, doğanın renklerinden ilham alarak kendi çalışmalarını oluştururken; “Dal Böceği ile Tanışma” etkinliğinde doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan dal böceklerini yakından inceleme imkânı elde ediyor. Uzman biyologlar eşliğinde gerçekleştirilen doğa eğitimlerinde ise ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve canlıların yaşam döngüleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.
“Bahçemizde çocuklarımız için eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyoruz”
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin Konya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Pekyatırmacı, bahçeye tüm ziyaretçileri şu sözlerle davet etti:
“Bahçemizde yıl boyunca yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyoruz. Artan ziyaretçi ilgisine paralel olarak minik misafirlerimiz için renkli, eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleyerek onlara eşsiz bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Çocuklarımız burada doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kelebeklerin büyüleyici yaşam döngüsünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu özel atmosferi keşfetmeleri için tüm ziyaretçilerimizi ve çocuklarımızı bahçemize davet ediyoruz”