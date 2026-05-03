  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi

Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde minikler için düzenlenen etkinlikler, hafta sonu keyifli bir öğrenme deneyimi sundu.

Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Selçuklu BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hafta sonu minik ziyaretçileri için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek doğayla iç içe öğrenme fırsatı sundu.
  • Avrupa'nın en büyüklerinden olan bahçede çocuklar, Doğa Eğitim Sınıfı'nda boyama, "Dal Böceği ile Tanışma" ve uzman biyologlarla doğa eğitimlerine katıldı.
  • Konya turizminde önemli bir yere sahip olan bahçe, Ahmet Pekyatırmacı'nın vurgusuyla yıl boyu binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak eğlenceli deneyimler sunmaya devam ediyor.

Hafta sonu minikler için düzenlenen eğitici etkinliklerle çocuklar keyifli bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan önemli turizm lokasyonu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde çocuklar, kelebeklerin renkli dünyasına dalarak eğlenceli etkinliklerle birlikte deneyim kazandılar.

Dünyanın ritmi Konya'da attı
Bu Habere de Bak
Dünyanın ritmi Konya'da attı

vrupa’nın en büyük tropikal kelebek uçuş alanlarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi hafta sonu düzenlenen eğitici programlarla çocukları ağırlıyor.

Doğa ile iç içe Öğrenme Deneyimi

Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek uçuş alanlarından biri olan bahçe, çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Bahçe bünyesinde yer alan Doğa Eğitim Sınıfı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar; boyama ve canlı tanıma etkinlikleri ile doğa eğitimlerine katılma imkânı buluyor.

Etkinlik programında yer alan boyama atölyesinde çocuklar, doğanın renklerinden ilham alarak kendi çalışmalarını oluştururken; “Dal Böceği ile Tanışma” etkinliğinde doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan dal böceklerini yakından inceleme imkânı elde ediyor. Uzman biyologlar eşliğinde gerçekleştirilen doğa eğitimlerinde ise ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve canlıların yaşam döngüleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Bahçe bünyesindeki Doğa Eğitim Sınıfı'nda gerçekleştirilen atölyelerde minik misafirler uzman biyologlar eşliğinde ekosistem ve biyolojik çeşitlilik hakkında önemli bilgiler öğreniyor.

“Bahçemizde çocuklarımız için eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyoruz”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin Konya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Pekyatırmacı, bahçeye tüm ziyaretçileri şu sözlerle davet etti:

Konya Kelebek Bahçesi büyüledi
Bu Habere de Bak
Konya Kelebek Bahçesi büyüledi

“Bahçemizde yıl boyunca yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyoruz. Artan ziyaretçi ilgisine paralel olarak minik misafirlerimiz için renkli, eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleyerek onlara eşsiz bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Çocuklarımız burada doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kelebeklerin büyüleyici yaşam döngüsünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu özel atmosferi keşfetmeleri için tüm ziyaretçilerimizi ve çocuklarımızı bahçemize davet ediyoruz” 

Selçuklu Belediyesi

Bakmadan Geçme

İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
Orta Asya'da Konya rüzgarı esecek
Orta Asya’da Konya rüzgarı esecek
Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Dünyanın ritmi Konya'da attı
Dünyanın ritmi Konya'da attı
Konya'da ortalık pazar yerine döndü! Tonlarca meyve yola saçıldı
Konya'da ortalık pazar yerine döndü! Tonlarca meyve yola saçıldı
Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu
Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu