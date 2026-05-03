Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi

Konya turizminde önemli bir yere sahip olan bahçe, Ahmet Pekyatırmacı'nın vurgusuyla yıl boyu binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak eğlenceli deneyimler sunmaya devam ediyor.

Avrupa'nın en büyüklerinden olan bahçede çocuklar, Doğa Eğitim Sınıfı'nda boyama, "Dal Böceği ile Tanışma" ve uzman biyologlarla doğa eğitimlerine katıldı.

Hafta sonu minikler için düzenlenen eğitici etkinliklerle çocuklar keyifli bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan önemli turizm lokasyonu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde çocuklar, kelebeklerin renkli dünyasına dalarak eğlenceli etkinliklerle birlikte deneyim kazandılar.

Doğa ile iç içe Öğrenme Deneyimi

Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek uçuş alanlarından biri olan bahçe, çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Bahçe bünyesinde yer alan Doğa Eğitim Sınıfı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar; boyama ve canlı tanıma etkinlikleri ile doğa eğitimlerine katılma imkânı buluyor.

Etkinlik programında yer alan boyama atölyesinde çocuklar, doğanın renklerinden ilham alarak kendi çalışmalarını oluştururken; “Dal Böceği ile Tanışma” etkinliğinde doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan dal böceklerini yakından inceleme imkânı elde ediyor. Uzman biyologlar eşliğinde gerçekleştirilen doğa eğitimlerinde ise ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve canlıların yaşam döngüleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

“Bahçemizde çocuklarımız için eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyoruz”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin Konya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Pekyatırmacı, bahçeye tüm ziyaretçileri şu sözlerle davet etti: