Beşiktaş-Konyaspor maçı el yakıyor!

Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor, 5 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak kritik maçın bilet satışları sürüyor. Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları bin 850 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Konyaspor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri ise 2 bin 400 TL’den satışa sunuldu.