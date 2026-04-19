Konyaspor'un genç file bekçisi aylar sonra forma giydi

Camiamız için çok önemli bir maçtı

Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayarak aylar sonra forma giydi. Uzun süredir ligde forma şansı bulamayan Deniz Ertaş, yaklaşık 6 ay sonra Süper Lig’de forma giydi. Galibiyeti değerlendiren yeşil-beyazlı kaleci şunları söyledi. “Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Buraya çok kalabalık bir sayıda geldiler. Maça gelecek olursak kulübümüz için, camiamız için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Bunun bilincindeydik. Kazandığımız için çok mutluyuz”.

Kendimi her zaman hazır tutuyorum

“Bu yükselişimiz inşallah hafta içi Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçıyla da devam eder. 6 aydır ligde süre alamıyordum. Bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak kendimi hazır tutmaya çalıştım. Şansın bir gün geleceğini biliyordum. Bugüne nasipmiş. Performansımdan dolayı da mutluyum. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun”.