  • Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler, baharın müjdecisi olan kuzugöbeği mantarını toplamak için doğada toplandı.

Anamas Dağı eteklerinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, tabiatın sunduğu eşsiz lezzetin peşine düştü. 

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinlik 63 doğaseveri bir araya getirdi.

Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Bu Habere de Bak
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği topluluğu tarafından organize edilen ve 63 kişinin katıldığı programda, Kekik Yaylası mevkiinde yapılan 5 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından toplanan mantarlar odun ateşinde pişirildi.

İslibucak Ormanı’nda bir araya gelen katılımcılar, yöre halkının "göbek" olarak adlandırdığı kuzugöbeği mantarını bulabilmek için adeta yarıştı. 

Toplanan mantarlar sepetlerde bir araya getirilirken, etkinliğin en keyifli anlarından biri de doğada kurulan ateşte pişirilerek hep birlikte tüketilmesi oldu. 

Konya Beyşehir'deki Anamas Dağı eteklerinde yer alan İslibucak Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, 2026 yılı bahar mevsimiyle birlikte doğaseverler 'göbek' olarak bilinen kuzugöbeği mantarı topladı

Katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de eşsiz bir lezzeti yerinde deneyimledi. Etkinlik kapsamında doğaseverler, Kekik Yaylası mevkiinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. 

Programın devamında ise bölgedeki nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte canlanan leylekler vadisi ve leylekler tepeleri ziyaret edilerek doğa turu tamamlandı.

Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!
Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!
Konya'da leylekler vadisi canlandı
Konya'da leylekler vadisi canlandı
Konya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Karatay turizmde yeni bir döneme girdi
Karatay turizmde yeni bir döneme girdi
Konya yolunda otomobil şarampole devrilmişti, acı haber geldi
Konya yolunda otomobil şarampole devrilmişti, acı haber geldi