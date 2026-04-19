Konya'da leylekler vadisi canlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte leylekler vadisi yeniden canlandı.

Konya'da leylekler vadisi canlandı
İHA
Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi, Nisan ayı ortasında sıcak ülkelerden dönen göçmen leyleklerle canlandı, tüm yuvalar doldu.
  • Türkiye'nin önemli leylek cennetlerinden olan vadiye ilgi artarken, ziyaretçiler seyir tepesinden ve canlı kameralarla leylekleri izleyebiliyor.
  • Leylekler, Beyşehir'deki yuvalarında yaz mevsimi boyunca konaklayacak ve sonbahar yaklaşınca sıcak ülkelere geri dönecekler.

Yeşildağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin önemli leylek cennetlerinden biri olarak bilinen vadi, göçmen misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıcak ülkelerden uzun bir yolculuğun ardından Beyşehir'e ulaşan leylekler, mezarlık alanındaki ardıç ağaçlarının üzerine kurulu yuvalarını doldurdu. 

Türkiye'nin önemli leylek cennetlerinden biri olan vadide, ardıç ağaçları ve elektrik direkleri üzerine kurulu tüm yuvaların dolduğu gözlemlenirken; bölge belediyesi canlı yayın kameralarıyla doğaseverlere 7/24 izleme imkanı sunuyor.

Vadideki yuvaların tamamının dolduğu gözlemlendi. Leyleklerin gelişiyle birlikte bölgeye olan ilgi de arttı. Vadide bulunan seyir tepesine çıkan ziyaretçiler, yuvaları yakından izleme fırsatı buluyor. Ayrıca belediye tarafından kurulan canlı yayın kameraları sayesinde leylekler günün her saatinde takip edilebiliyor. 

Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan Leylekler Vadisi, 2026 yılı bahar göçüyle birlikte sıcak ülkelerden gelen göçmen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Vadideki ağaçların yanı sıra çevredeki elektrik direkleri üzerinde de çok sayıda leylek yuvası bulunuyor. Bölge adeta leylek kolonisine dönüşürken, doğaseverler için eşsiz görüntüler oluşuyor. Leylekler, Beyşehir'deki yuvalarında yaz mevsimi boyunca konaklayacak. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte ise yeniden göç yolculuğuna çıkarak sıcak ülkelere dönecekler.

İHA

