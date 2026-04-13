Beyşehir'de Trekking Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ve Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen "Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği ve Göynem-Çetmi Kervan Yolu Doğa Yürüyüşü" çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Göynem Çamiçi'nden başlayarak Çetmi Mahallesi'ne uzanan eski kervan ve okul yollarını takip ederek yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüdü.

Toplam 62 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından katılımcılara ata tohumundan üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen Çetmi şeker fasulyesi yemeği, doğada odun ateşinde pişirilerek ikram edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa ile iç içe geçirilen bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcıların hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkardığını ifade etti.