  • Haberler
  • Konya
Beyşehir'de Trekking Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ve Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen "Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği ve Göynem-Çetmi Kervan Yolu Doğa Yürüyüşü" çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Göynem Çamiçi'nden başlayarak Çetmi Mahallesi'ne uzanan eski kervan ve okul yollarını takip ederek yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüdü.

Toplam 62 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından katılımcılara ata tohumundan üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen Çetmi şeker fasulyesi yemeği, doğada odun ateşinde pişirilerek ikram edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa ile iç içe geçirilen bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcıların hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkardığını ifade etti.

Bakmadan Geçme

Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da İsrail'in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya’da İsrail’in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Konya’da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor