Başkan Altay'dan barajlarla ilgili müjde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük ve Seydişehir ilçelerini ziyaret ederek barajlarda ve yaylalarda incelemelerde bulundu.

Başkan Altay'dan barajlarla ilgili müjde
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük ve Seydişehir ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Altay, Konya’nın önemli güzellileri arasında bulunan Hadim Gürleyen Kanyon, Eğiste Mahallesi, Bozkır Barajı, Bağbaşı Barajı, Gölcük Yaylası ile Seydişehir Tınaztepe ve Gökçehüyük Barajı’nda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 yılı baraj incelemeleri kapsamında Hadim, Bozkır ve Seydişehir ilçelerindeki su rezervlerini ve KOP projesi tünel çalışmalarını yerinde denetledi.

Bozkır Ve Bağbaşı Barajlarının Doluluk Oranı Yüz Güldürüyor

Bozkır'daki Bağbaşı Barajı’nın Konya’nın en önemli işlerinden birisi olduğunu aktaran Başkan Altay, “Burada su yüksekliğini kontrol ettik. KOP kapsamında 3 baraj, 2 tünel yapımı gerçekleştiriliyor. Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı ve Afşar Barajı tamamlandı. Mavi Tünel ile Afşar Tüneli inşaatı devam ediyor. Hadimi Tüneli’nin çıkış ağzındaki tünel tamamlandığında inşallah Afşar Barajı’ndan Bağbaşı Barajı’na da suyu aktarmış olacağız. Devlet Su İşlerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor” ifadelerini paylaştı.

Bağbaşı ve Bozkır barajlarındaki doluluk oranlarını paylaşan Başkan Altay; Mavi Tünel, Afşar Tüneli ve Hadimi Tüneli projeleriyle 135 milyon metreküp suyun Konya’nın içme ve sulama ihtiyacı için aktarılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti

Bozkır Barajı’nda da ciddi manada su oluştuğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bozkır Barajı’nda da 135 milyon metreküp suyumuz var. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rabbim bu sene bol, bereketli yağışlar verdi. KOP kapsamında yaptığımız Bozkır Barajı’nda suyu inşallah Bağbaşı Barajı’na aktarıp, oradan da içme suyu olarak Konya’mıza vereceğiz. Şehrimizin su kaynaklarını korumaya, içme ve sulama suyu olarak kullanmak için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Devlet Su İşleri yetkililerine şehrimize kazandırılan bu önemli eserlerden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Konya'mızda Çok Daha Güzel İşler Yapacağız

Gölcük Yaylası ile Seydişehir Tınaztepe ve Gökçehüyük Göleti’nin de Konya’nın önemli güzellikleri arasında olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın her bir köşesi birbirinden güzel. Yeni yayla turizmi alanlarıyla buraların daha çok ziyaret edilmesini de sağlamış olacağız. İnşallah yayla turizmi adına Konya’mızda çok daha güzel işler yapacağız. Başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere herkesi buraları görmeye davet ediyoruz” diye konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi

