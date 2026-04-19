Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Anıt Caddesi'nden başlayan yürüyüş
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde organize edilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar eşliğinde ilerledi.
Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Yürüyüş sırasında kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Anıt Caddesi'nden başladı Uğurlu Camii önünde ise son buldu.
Program boyunca Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, mazlumlar için dualar edildi.