  Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!

Konyaspor As Başkanı Okay Tınkır, takımın toparlanma sürecini geride bıraktığını belirterek, hedeflerinin Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçını kazanmak olduğunu söyledi

Hüseyin Turgut
Bundan sonra hedefler büyüyecek

Konyaspor As Başkanı Okay Tınkır, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın toparlanma sürecini geride bıraktığını ifade ederek, hedeflerinin Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçını kazanmak olduğunu söyledi. As Başkan Okay Tınkır, deplasmanda Antalyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. 

Başkan Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri olarak takıma her zaman yanında olduklarını vurgulayan Tınkır, Antalya mücadelesinde de tribündeki yerlerini alarak takıma destek verdiklerini söyledi. Bugüne kadar büyük hedefleri olmadıklarını ancak bundan sonraki süreçte büyük hedeflere yöneleceklerini belirten As Başkan Tınkır sözlerini şöyle tamamladı.

Sıradaki hedefimiz Türkiye Kupası

“Bir toparlanma dönemi geçirdik Konyaspor olarak. İnşallah bundan sonra daha iyi top oynayan, daha iyi futbol oynayan, güzel sonuçlarla inşallah taraftarımıza güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyoruz. Konyaspor büyük bir camia. Biz de bu camiaya başta Ömer Başkanım olmak üzere değerli yönetici arkadaşlarla beraber neler katabiliriz, neler verebiliriz? Sürekli bunun çalışmalarını yapıyoruz. 

İnşallah daha iyi olacağız. Daha büyük başarılarımız olacak. Şu anki hedefiniz kupa. Salı günü Fenerbahçe ile bir Türkiye Kupası maçı oynayacağız. İnanıyoruz ki bu maçtan da galibiyetle çıkacağız. Konyalı taraftarlarımızı bu konuda da sevindireceğiz”. 

