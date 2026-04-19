Demirel: Çocuklarımız sahipsiz değildir

Demirel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Artık her gün yeni bir şiddet haberiyle uyanıyor, alışılmaması gereken olaylara alışmaya zorlanıyoruz. Son olarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı ve Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen ve can kayıplarıyla sonuçlanan vahim olay, gelinen noktayı tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Gülistan Doku kızımızın başına gelenler ise bu olayların çok boyutlu ve şeffaf olarak ele alınması ve kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Bugün açık konuşuyoruz: Bu yaşananlar münferit bir olay değildir. Her gün okullarımızda ve okul çevrelerinde sayısız şiddet olayı yaşanmaktadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde 2024 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 202785’tir. Bu sayı gelişmiş ülkelerin kat kat üzerindedir! Ve bu sayısının %40,4’ü yaralamadır.

Bu rakamlar açık bir güvenlik ve yönetim zafiyeti olduğunun ispatıdır. Çocuklarımız okula güvenle gidip gelemiyorsa, Mahallelerinde rahatça gezemiyorsa bu ülkede hiçbir şey yolunda değildir. Bu mesele ertelenemez, geçiştirilemez! Bu mesele yalnızca bir güvenlik sorunu değildir! Toplumsal yapının alarm verdiğinin en net göstergesidir.”

Çözümün Paydaşı Olacağız

Demirel, “Konya İl Başkanlığı olarak 1600 teşkilat mensubumuzla seferber olarak sorunlara çözüm için bu toplantının paydaşı olacağız, inşallah.”diyerek konuşmasını şöyle sonlandırdı; “ Bu toplantıda; çocuklarımızın güvenliği, eğitim sisteminin yeniden inşası ve toplumsal yapının güçlendirilmesi başta olmak üzere ülkemizin bütün sorunlarına yönelik net ve uygulanabilir çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; sorunu doğru teşhis etmek yetmez, çözüm üretmeyen siyaset sorunun parçası olur.

Bugün yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Bu yaşananlar ihmaldir. Bu yaşananlar görmezden gelinemez. Bu yaşananlar karşısında susmak, sorumluluğa ortak olmaktır.

Bir daha benzer acıların yaşanmaması için iktidar derhal sorumluluk almalı ve gereken adımları gecikmeden atmalıdır. Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çocuklarımız sahipsiz değildir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”