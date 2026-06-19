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  • Konya'da korkutan çarpışma! Motosiklet beton mikserine böyle çarptı

Konya'da korkutan çarpışma! Motosiklet beton mikserine böyle çarptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sokaktan süratle çıkarak caddeden giden beton mikserine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konya'da korkutan çarpışma! Motosiklet beton mikserine böyle çarptı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesinde, 134115. Sokak'tan hızla çıkan 42 BEC 346 plakalı motosiklet, M.A. idaresindeki beton mikserine yandan çarptı.
  • Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerinin ardından olayla ilgili olarak polis ekipleri tahkikat başlattı.

Kaza, Şehit Şener İnci Caddesi ile 134106 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 SZ 958 plakalı beton mikseri cadde üzerinde seyir halindeyken 134115. Sokak'tan hızla caddeye çıkan İ.Ö. yönetimindeki 42 BEC 346 plakalı motosiklet beton mikserine yandan çarptı. Motosiklet savrulurken sürücüsü İ.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Konya'da korkutan çarpışma! Motosiklet beton mikserine böyle çarptı

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikserinin caddede ilerlerken sokaktan motosikletin hızla çıkarak çarptığı ve motosiklettekilerin yere yuvarlandığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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