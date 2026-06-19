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MİT'in yakaladığı DEAŞ sorumlusu Konya'ya getirildi!

Mili İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve Konya'ya getirilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı.

MİT'in yakaladığı DEAŞ sorumlusu Konya'ya getirildi!
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ’ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi. 

Kazancı’nın DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı. Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türk Medya Sorumlusu 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. 

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Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek örgütsel faaliyetleri devraldığı da belirlendi.

MİT'in sınır bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak 2 gün önce Konya'ya getirilen DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti medya sorumlularından Ahmet Kazancı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilerek hâkim karşısına çıkarıldı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu, Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapıp, örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı öğrenildi. 

Bunun üzerine MİT, operasyon için düğmeye bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

MİT'in yakaladığı DEAŞ sorumlusu Konya'ya getirildi!

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KONYA'YA GETİRİLDİ

Ahmet Kazancı, soruşturma kapsamında 2 gün önce Konya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kazancı, ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kazancı, tutuklandı. 

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