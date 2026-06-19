Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından narkotik madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. 

Alınan arama kararının ardından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 17 parça halinde yaklaşık 2 bin kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 39 adet sentetik hap, 16 parça halinde satışa hazır metamfetamin maddesi, bir miktar kokain ile uyuşturucu kullanımında kullanılan PAYP aparatı ele geçirildi. 

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ile 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İHA

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