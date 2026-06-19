Konya'da dolandırıcılık operasyonu: 'Kargonuz Var' mesajıyla kandırdılar

'Octo' yazılımıyla 101 milyon kişisel ve 145 milyon GSM verisi ele geçirilirken, operasyonlarda toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, 'Kargonuz Var' ve 'HGS Borcunuz' mesajlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye 9 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşlara, 'HGS borcunuz bulunmaktadır' ve 'PTT - Teslim Alınmayan Kargonuz Var' içerikli kısa mesajlar göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Bu yöntemle 47 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 Ekim 2025'te düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

'145 MİLYON GSM VERİSİNİ ELE GEÇİRMİŞLER'

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise, "Octo" isimli zararlı yazılım altyapısı kullanılarak yaklaşık 101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda şüphelilerin hesaplarında 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi de tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın devamında, suç faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.(DHA)