Konya’da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!

Kapsül Teknoloji Platformu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ASELSAN Konya ile farklı platformlarda birlikte çalıştıklarına anımsatarak, bu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Gençlerden Tasarruf Edecek Değiliz"

Uzbaş, Kapsül Teknoloji Platformu'nda yürütülen çalışmaların ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, “Buradan Konya’mıza, memleketimize hatta dünyaya yön verecek işler çıkıyor. Bizim Konya olarak iki tane şansımız var, özellikle Konya’da olan gençler açısından. Birincisi Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey. Gençlere ve burada yapılan işe çok önem veriyor.

Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri var uzun süredir. Başkan Bey’in bize bir talimatı var, her şeyden tasarruf edeceğiz ama gençlerden değil diye. Yani gençlerin eğitiminden, onların verdiği emekten, onlara yapacağımız harcamalardan tasarruf etmeyeceğiz. Onların daha verimli olması için elimizden gelen tüm gücü, kuvveti, maddi imkanı sağlayacağız talimatı vardır bize. İkinci şansımız da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan.

Onun vizyonuyla TEKNOFEST gençliği diyoruz artık biz bu nesle. Tüfeği bile olmayan bir memleketten uçağı olan bir memleket haline geldik. Japon askeri heyetleri, artık İHA ve SİHA konusunda dünyanın lider ülkesi olarak Türkiye’yi parmakla gösteriyorlar. Belki biz kendimizi övsek acaba abartıyor muyuz deriz ama bir Japon heyetinin Türkiye’yi bu konuda övmesi gerçektir.

O yüzden geldiğimiz nokta hepimiz için gurur verici. Tabii bu noktaya kolay gelinmiyor. Kapsül gibi platformların vasıtasıyla ve sizlerin emekleriyle buraya geliniyor. Ve Cumhurbaşkanımız önümüzü açıyor, Uğur Başkanımız imkan sağlıyor ama sizlerin emekleri olmasa bunların hiçbir tanesi mümkün değil” dedi. Uzbaş, sertifika alan tüm gençleri tebrik etti.

“GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BİZLER DE ÖĞRENİYORUZ”

ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy da Kapsül Teknoloji Platformu’na her gelişinde etkilendiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne gençlere sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Böyle bir altyapı, böyle bir imkanın sadece gençler için değil; genel olarak önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Özsoy, “Ben bu fikri, fikir aşamasından başlayarak uygulayan tüm yöneticilerimize, ilgililerimize teşekkür ediyorum. Nasıl sizler bir şeyler öğreniyorsanız biz de öğreniyoruz. EngineerHub programı da gelişiyor.

Eksiklerimizi veya gelişme fırsatlarımızı her zaman bizler de düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ben sizlerden de bu dönemki arkadaşlarımızdan da geri bildirimlerini paylaşmalarını özellikle rica ediyorum. Gerçek hayattaki, sahadaki, mühendislerimizin karşılaştığı sorunlar ya da ihtiyaçlardan ortaya çıkan projeleri birlikte götürüyoruz.

Bunu yaparken gerçekten bu alanda yıllarını vermiş, ciddi emek sarf etmiş ve tecrübe kazanmış mühendislerimiz, yöneticilerimiz mentörlük yapıyor. "Bu yolda da önemli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EKİPLER PROJELERİNİ TANITTI

Programda 3 farklı ekipte yer alan 15 öğrenci; 32 hafta boyunca alanında uzman mentörlerin rehberliğinde yaptığı çalışmalar olan Pan-tilt sistemleri, yazılım geliştirme ve silah tasarımı projelerini katılımcılarla paylaştı.

Savunma sanayiine nitelikli insan kaynağı kazandırılmasına katkı sunan EngineerHub mezuniyet programı, sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa, ASELSAN Konya mühendisleri, Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, mentörler ve öğrenciler katıldı.