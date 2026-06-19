  • Haberler
  • Konya
  • Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödüller sahibini buldu

Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödüller sahibini buldu

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödül töreni heyecanı yaşandı.

Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödüller sahibini buldu
Selçuklu BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin Selçuklu Sahne’de lise ve üniversite öğrencileri için düzenlediği ses ve tiyatro yarışması tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kategorilerinde dereceye giren okul ve öğrenciler için ödül töreni programı düzenlendi.    

Lise öğrencilerinin ses ve tiyatro, üniversite öğrencilerinin ise sadece ses kategorisinde yarıştığı yarışmada; toplam 12 öğrenci ve 3 okul dereceye girerek ödüllerin sahibi oldu.

Konya'da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Bu Habere de Bak
Konya’da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!

Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödüller sahibini buldu

“Sanata dair köklü geçmişimizden aldığımız güçle fırsat yaratacağız”

Konya'da sanata dair güzel işler yapmak için gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin her yaştan korosuyla  her hafta programlar icra edildiğini vurguladı.

Sahnede kimi esnaf, kimi öğretmen, kimi avukat, kimi doktor, kimi emekli, her kesimden insanının performansını ortaya koyduğu akademide yeteneklerin sergilendiğini dile getiren Pekyatırmacı, Konya'nın medarıiftiharı olan Güzel Sanatlar Lise ile de çok sıkı bir iş birliği içerisinde olunacağını duyurdu.

Başkan Pekyatırmacı, Milli Eğitim Müdürlüğüne bu güzel programı icra ettikleri için teşekkür etti.

Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödüller sahibini buldu

Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Bu Habere de Bak
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı

Selçuklu’da kültür ve sanatla dolu dolu bir hafta yaşadıklarını belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, şu sözlerle tebrik etti:

“ Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Sanat Akademisi ve Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademi programlarının ardından bugün de ödül töreninde bir aradayız. Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu çalışmalara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmada derece yapan tüm ekibi ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun” 

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. 

Selçuklu Belediyesi

Bakmadan Geçme

Belçikalı orta saha Konyaspor'da
Belçikalı orta saha Konyaspor’da
Konya'da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya’da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Başkan Altay'dan gençlere destek
Başkan Altay'dan gençlere destek