Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödüller sahibini buldu

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin Selçuklu Sahne’de lise ve üniversite öğrencileri için düzenlediği ses ve tiyatro yarışması tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kategorilerinde dereceye giren okul ve öğrenciler için ödül töreni programı düzenlendi.

Lise öğrencilerinin ses ve tiyatro, üniversite öğrencilerinin ise sadece ses kategorisinde yarıştığı yarışmada; toplam 12 öğrenci ve 3 okul dereceye girerek ödüllerin sahibi oldu.

“Sanata dair köklü geçmişimizden aldığımız güçle fırsat yaratacağız”

Konya'da sanata dair güzel işler yapmak için gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin her yaştan korosuyla her hafta programlar icra edildiğini vurguladı.

Sahnede kimi esnaf, kimi öğretmen, kimi avukat, kimi doktor, kimi emekli, her kesimden insanının performansını ortaya koyduğu akademide yeteneklerin sergilendiğini dile getiren Pekyatırmacı, Konya'nın medarıiftiharı olan Güzel Sanatlar Lise ile de çok sıkı bir iş birliği içerisinde olunacağını duyurdu.

Başkan Pekyatırmacı, Milli Eğitim Müdürlüğüne bu güzel programı icra ettikleri için teşekkür etti.

Selçuklu’da kültür ve sanatla dolu dolu bir hafta yaşadıklarını belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, şu sözlerle tebrik etti:

“ Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Sanat Akademisi ve Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademi programlarının ardından bugün de ödül töreninde bir aradayız. Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu çalışmalara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmada derece yapan tüm ekibi ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun”

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi.