Belçikalı orta saha Konyaspor’da

Konyaspor’da transferde beklenen ilk hamle geldi. Yeni sezona güçlü kadroyla girmek isteyen yeşil-beyazlılar, 22 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Pierre Dwomoh ile prensip anlaşmasına vardı. Alınan bilgiye göre Pierre Dwomoh’un 29 Haziran’da Konya’ya geleceği ve sağlık kontrolü sonrasında pürüz çıkmaması halinde 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Konyaspor’un futbolcu için kulübü Watford’a bonservis ücreti ödemeyeceği öğrenildi.

Geçen sezon başında da Konyaspor’un gündemine gelen ancak sözleşme imzalanamayan Belçikalı orta saha, geçen sezon Championship ekibi Watford’a transfer olurken, burada yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle 2 maçta forma giyebildi. 10+4 kuralına uyan Belçikalı futbolcu, son anda pürüz çıkmaz ise 29 Haziran’da imzayı atarak yeni sezon çalışmalarına katılacak. Ayrıca Pierre Dwomoh prensip anlaşmasının ardından bir video yayımlayarak, “Merhaba Konyaspor taraftarı, sizin için geliyorum” ifadelerine yer verdi.